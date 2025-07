Politische Kriminalität: Brief an Innenminister wegen Angriffen auf Kommunalpolitiker

Gotha/Erfurt (dpa/th) - Grünen-Kommunalpolitiker beschweren sich in einem Brief an Innenminister Georg Maier (SPD) über Hass, Hetze und Anschläge gegen kommunale Mandatsträger. "Bereits seit Jahren nehmen wir wahr, wie unterschiedliche Meinungen und Positionen in abgrundtiefen Hass umschlagen und unser Rechtsstaat systemisch immer weiter versagt", schreiben Matthias Kaiser, der für die Grünen im Kreistag Gotha sitzt, und Felix Kalbe, Mitglied des Stadtrats von Gotha, in einem Brief an Maier, den sie auch an Medien verschickten.