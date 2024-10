Nawalny, der 2020 nur knapp einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok überlebte und in Deutschland behandelt wurde, schreibt in dem Buch auch über die allgegenwärtige Todesgefahr. An einer Stelle heißt es laut einem Auszug in der britischen Zeitung "The Times", dass das Buch, "falls sie mich endgültig erledigen sollten, mein Denkmal sein wird". Das Buch sei eine Mahnung an Russland und die Welt, schrieb "The New Yorker".