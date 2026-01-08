Das traditionelle Weihnachtskonzert des Gemischten Chors Trusetal, diesmal in Gemeinschaft mit dem evangelischen Kirchenchor Brotterode, ist wieder gut angekommen. Über 300 Zuhörer fanden den Weg in die Kirche zu Trusen. Wie jedes Jahr erklangen Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten und Sprachen, mit besinnlichem oder fröhlichem Charakter. „Der große Applaus und die geforderten Zugaben zeigten uns, dass unsere Freude am Gesang auf die Zuhörer übersprang und beim gemeinsamen Gesang ein Gefühl von Harmonie und Zusammengehörigkeit entstand“, schreibt Bettina Rudolph.