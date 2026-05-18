Politisch motivierter Hass: Staatsschutz ermittelt nach judenfeindlichen Posts in Bayern

Hintergrund der Hasskommentare war demnach ein Post des Vorstandsmitglieds über eine proisraelische Versammlung am vergangenen Wochenende in Bamberg. Der Verdächtige soll daraufhin den Mann in Kommentaren und direkten Nachrichten mehrfach beleidigt sowie gegen das jüdische Volk gehetzt haben. Digitale Spuren hätten die Polizei zu dem Miesbacher geführt.