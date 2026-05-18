 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Staatsschutz ermittelt nach judenfeindlichen Posts in Bayern

Politisch motivierter Hass Staatsschutz ermittelt nach judenfeindlichen Posts in Bayern

Unter einem Post im Internet sammeln sich judenfeindliche Kommentare. Digitale Spuren führen die Polizei nach Oberbayern.

Politisch motivierter Hass: Staatsschutz ermittelt nach judenfeindlichen Posts in Bayern
1
Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt nun. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Bamberg ermittelt gegen einen 30-Jährigen wegen antisemitischer Inhalte im Netz. Der Mann aus Miesbach stehe im Verdacht, auf dem Instagram-Kanal eines Vorstandsmitglieds der deutsch‑israelischen Gemeinschaft Bamberg in judenfeindlicher Gesinnung verhetzende, beleidigende und drohende Inhalte verfasst zu haben, teilte die Polizei mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Hintergrund der Hasskommentare war demnach ein Post des Vorstandsmitglieds über eine proisraelische Versammlung am vergangenen Wochenende in Bamberg. Der Verdächtige soll daraufhin den Mann in Kommentaren und direkten Nachrichten mehrfach beleidigt sowie gegen das jüdische Volk gehetzt haben. Digitale Spuren hätten die Polizei zu dem Miesbacher geführt.