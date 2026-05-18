Bamberg (dpa/lby) - Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Bamberg ermittelt gegen einen 30-Jährigen wegen antisemitischer Inhalte im Netz. Der Mann aus Miesbach stehe im Verdacht, auf dem Instagram-Kanal eines Vorstandsmitglieds der deutsch‑israelischen Gemeinschaft Bamberg in judenfeindlicher Gesinnung verhetzende, beleidigende und drohende Inhalte verfasst zu haben, teilte die Polizei mit.
Politisch motivierter Hass Staatsschutz ermittelt nach judenfeindlichen Posts in Bayern
dpa 18.05.2026 - 13:53 Uhr