Der Jenaer Politikwissenschaftler bekräftigte seine Haltung, wonach CDU, die Wagenknecht-Partei BSW und die SPD bei landespolitischen Themen "gar nicht so weit auseinander sind". Das betreffe unter anderem die Bildungspolitik oder die innere Sicherheit. "Befindlichkeiten sind da etwas anderes."

Voigt fehlte Amtsbonus

Den Grund für die besondere Stärke der AfD in Thüringen, die 32 Sitze im Landtag hat, sieht Oppelland darin, dass Ramelow im Gegensatz zu den Ministerpräsidenten in Brandenburg und Sachsen nicht der "Kristallisationspunkt der Anti-AfD-Wähler war". Diese Rolle habe der Linke-Politiker 2019 in der Auseinandersetzung mit AfD-Chef Björn Höcke noch gehabt. "In diesem Jahr konnte er diese Rolle nicht ausfüllen, weil er kaum eine Option auf eine dritte Amtszeit hatte. Es war klar, dass ihm das BSW zu viele Stimmen wegnimmt." Der CDU-Vorsitzende Voigt habe versucht, die Rolle von Ramelow in Bezug auf die AfD einzunehmen. "Er hat das aber nicht geschafft, weil ihm der Amtsbonus fehlte."

Die CDU wurde bei der Landtagswahl mit 23 Sitzen im Parlament zweitstärkste Partei, das BSW hat 15 Sitze, die Linke 12 und die SPD 6.