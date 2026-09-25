Marburg (dpa/lhe) - Der Politikwissenschaftler Reiner Becker sieht die etablierten Parteien angesichts der Ergebnisse der drei zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zunehmend in einer existenziellen Krise. Was das bedeute, lasse sich im gesamten Ausmaß noch gar nicht sagen, doch zeige sich neben einer Polarisierung auch eine zunehmende "Destruktivität" und Fragmentierung in der Gesellschaft, sagte Becker der Deutschen Presse-Agentur. Diese Entwicklungen kämen auch in den Klassenzimmern der Schulen an.