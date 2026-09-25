Schwierig sei auch, dass die aktuellen Herausforderungen sich nicht in einer Legislaturperiode von wenigen Jahren lösen ließen. Erfolge einer Rentenreform beispielsweise machten sich nicht direkt im kommenden Jahr im Portemonnaie des einzelnen Bürgers bemerkbar, "sondern da denkt man an eine nächste Generation". Auch bei der Bewältigung des Klimawandels gehe es um lange Zeiträume, die über eine Legislatur hinausreichten und komplexe Zusammenhänge, die unterschiedliche Interessen beträfen. Deshalb dürfe auch keine Eins-zu-eins-Umsetzung der Ergebnisse von Kommissionen erwartet werden. Das erzeuge Ungeduld, aus der wiederum eine Unzufriedenheit erwachsen sei, die von einer Partei gebündelt werde, sagte Becker mit Blick auf die AfD.