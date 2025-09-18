Es herrschte reger Betrieb rund um den Pavillon des Europaparlamentsabgeordneten Martin Schirdewan. Er stellte sich am Mittwoch von 11 bis 15 Uhr auf den Meininger Marktplatz, um Fragen zu beantworten, sich Anliegen und Forderungen anzuhören und um einfach als Vertreter der Linken präsent zu sein. Der EU-Abgeordnete und einstige Linke-Bundesvorsitzende bezog erst kürzlich sein neues Wahlkreisbüro in Bad Salzungen, doch nun wurde er in Meiningen aktiv.