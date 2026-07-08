Unaufgeregt und nahbar, anpackend im Tun und klar in den Worten, ohne Selbstüberschätzung, Lobbyismusverdacht, Blabla und falsches Pathos – und dabei selber mitten im Leben sowie fähig und willens, mit vielen Seiten zu sprechen: Diese Kombination ist selten bei Politikern. Deshalb sind solche, die diese Eigenschaften vereinen, besonders beliebt. Beate Meißner ist so eine, und daher wundert es wenig, dass sie im Zustimmungs-Ranking der Thüringer Politiker auf Platz 1 kommt. Dabei hilft der Wahl-Südthüringerin nicht nur ihre Glaubwürdigkeit als kommunal geerdete und überparteilich geschätzte Ministerin, sondern auch ihr Haupt-Arbeitsgebiet, die Migrationspolitik.