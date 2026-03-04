Politiker-Derblecken: Was man vor dem Nockherberg wissen muss

Eine Art Strafe ist aber vielleicht auch, wenn andere mehr Raum bekommen als man selbst. Gibt es etwa bei Markus Söder eine gewisse Besorgnis, dass Merz eine allzu große Rolle einnehmen könnte? Jedenfalls sagte Söder, vom Radiosender Antenne Bayern darauf angesprochen: "Es ist mir wirklich, wirklich wurscht. Eines allerdings find' ich schon, und das hat jetzt aber nichts mit mir zu tun: Ich finde, der Nockherberg ist kein nationales Singspiel, sondern ein bayerisches." Im ersten Moment sei es zwar mal witzig, fünf, sechs, sieben Bundespolitiker zu sehen. Er hoffe aber, dass es am Ende "bayerisch bleibt und nicht zu sehr preußisch wird, weil dann wird es langweilig", meinte Söder.