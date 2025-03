Vor zwei Wochen waren sie in der Rhön unterwegs, besichtigten acht Schulen. Am Samstag stand für die Mitglieder des Bildungsausschusses der zweite Teil ihrer Rundreise durch den Kreis Schmalkalden-Meiningen auf dem Programm. Die Schulen in Henneberg, Behrungen, Jüchsen, Bibra, Obermaßfeld, Vachdorf, Kühndorf und Schwarza wurden inspiziert. Zweck der Reise war, eine Übersicht über den baulichen Zustand der Gebäude zu erhalten. Freilich stand im Hintergrund stets die Frage, wie aus dem jetzigen Schulbestand das Schulnetz für die Zukunft entwickelt wird? Doch darauf gab es am Samstag keine Antwort. Schließlich steht am 26. April erst der dritte Teil der Schulbesichtigungen im Raum Schmalkalden an. Ganz neu soll es nun auch noch einen vierten Termin geben, der die Berufsschulen in den Blick rückt.