Politik und Psychologie: Benzinpreise in Deutschland sinken nach US-Wahlen

München - Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs nach den US-Parlamentswahlen lässt die Benzinpreise an den deutschen Tankstellen sinken. Am Donnerstag kostete ein Liter Super E10 nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt noch 1,949 Euro, das waren gut sechs Cent beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Diesel ist - anders als in normalen Zeiten - immer noch erheblich teurer als Superbenzin, doch auch der Dieselpreis sank im gleichen Zeitraum um gut sechs Cent auf 2,188 Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt.