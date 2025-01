Erfurt (dpa/th) - In Thüringen soll sich künftig eine Staatssekretärin um die Digitalisierung im Land kümmern. Das kündigte Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) in einem Gespräch mit der "Thüringer Allgemeinen" an. "Ich bin ziemlich sicher, dass es eine Frau wird", sagte Schütz der Zeitung. Geplant sei, die Position noch im ersten Halbjahr zu besetzen.