Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung liefert sich eine juristische Auseinandersetzung mit der AfD-Landtagsfraktion. Es gehe um eine Unterlassungserklärung, nachdem die AfD in einer ihrer landesweit verbreiteten Publikationen unwahre Behauptungen aufgestellt habe, sagte Staatskanzleiminister Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt. "Die Lügen der AfD müssen aufhören", so der Minister. "Wir lassen uns das nicht gefallen."