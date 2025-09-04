Politik: Linke: Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU muss fallen

Bereits am Dienstag hatten sich die Fraktionschefs der Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW mit der Fraktionsspitze der Linken getroffen und über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit im Landtag gesprochen. Die Gespräche waren ohne klares Ergebnis zu Ende gegangen. Thüringens Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW hat keine eigene Mehrheit im Landtag: Sie verfügt über 44 von 88 Sitze und ist deshalb zumindest auf eine indirekte Zusammenarbeit mit den Linken angewiesen. Diese hatten die Linken kurz vor der Sommerpause aufgekündigt. Sie hatten sich unter anderem unzufrieden mit der Kommunikation ihnen gegenüber gezeigt.