Politik: Linke: Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU muss fallen

Erfurt (dpa/th) - Der Linken-Landesverband in Thüringen fordert eine Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU. Das sagten die Vorsitzenden der Linken in Thüringen, Katja Maurer und Ralf Plötner, nach einem Gespräch mit Thüringens CDU-Vorsitzendem und Ministerpräsidenten, Mario Voigt. "Sollten Voigt und die Thüringer Union an Gesprächen auf Augenhöhe interessiert sein, müssen sie ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aus der Vergangenheit endlich begraben und in der Realität ankommen", so Plötner.