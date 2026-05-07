Politik: Linke kritisiert Voigt für Äußerung über junge Menschen

Weimar/Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Linke-Co-Chefin Katja Maurer kritisiert Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) wegen einer Äußerung zur Stimmung unter jungen Menschen in Thüringen. Nach einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" äußerte der Regierungschef Unverständnis über die laut Umfragen niedrigen Zufriedenheitswerte unter 18- bis 29-Jährigen im Land. "So zu tun, als hätte die Generation nicht die besten Chancen, ist einfach falsch", sagte der CDU-Politiker im Rahmen einer Veranstaltung zum Tag des Lokaljournalismus am Dienstagabend in Weimar.