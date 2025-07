Erfurt (dpa/th) - Zwischen den einstigen Thüringer Koalitionären SPD und Linke knirscht es. Ihre Geduld mit der SPD-Fraktion sei "am Ende", sagte die neue Linke-Landesvorsitzende Katja Maurer der Deutschen Presse-Agentur. Auch der SPD-Landesvorsitzende Georg Maier sagte der dpa, es sei unstrittig, dass am Ende von Rot-Rot-Grün "etwas in die Brüche gegangen ist".