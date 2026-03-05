Politik Kommunale Rekordhalter stellen sich wieder zur Wahl

Neustadt b. Coburg/Fürth (dpa/lby) - Als Frank Rebhan 1995 Oberbürgermeister von Neustadt bei Coburg wurde, war Deutschland noch relativ frisch vereint. Ein wichtiger Fakt für eine Stadt, die nur einen Steinwurf weit entfernt zur Thüringer Landesgrenze liegt. Nun, 31 Jahre später, hat Rebhan immer noch Freude an seinem Job im Rathaus - er tritt erneut zur Wiederwahl am kommenden Sonntag (8. März) an. Nach Angaben des Bayerischen Städtetags ist Rebhan Deutschlands dienstältester OB einer Großen Kreisstadt.