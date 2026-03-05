Politik Kommunale Rekordhalter stellen sich wieder zur Wahl

SPD-Mann im "schwarzen Bayern"

Im Gespräch skizziert er, dass Kommunen unter großem Druck stünden: "Die Sozialkosten explodieren. Das raubt uns die Luft zum Atmen." Angesichts dieser Situation "hat das jetzt auch etwas mit Verantwortung zu tun. Ich habe mich geprüft und festgestellt, dass mir das, was ich tue, immer noch Freude bereitet. Und es ist mir eine Ehre, wenn mir die Aufgabe übertragen ist, mich um die Belange der Stadt zu kümmern."