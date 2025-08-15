Politik: Kita-Kommission: Geburtenrückgang als Chance

Erfurt (dpa/th) - Erstmals ist am Freitag die sogenannte Kindergarten-Kommission im Thüringer Landtag zusammengekommen. Das Gremium aus Wissenschaft, Kommunen und Kreisen, Elternvertretungen, Gewerkschaften und Politik soll Lösungen für das in Thüringen drohende Kita-Sterben finden. Es sei ein großer Erfolg, dass alle Akteure an einem Tisch sitzen und sich das Problem vergegenwärtigt hätten, so die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Ulrike Grosse-Röthig. Es sei deutlich geworden, dass es dringend eine Landesstrategie brauche, in der kommunale und Kreisgrenzen keine Rolle spielen. "Im Moment wird es wirklich darauf ankommen, ein Moratorium zu bilden, damit uns die Fachkräfte nicht abwandern", erneuert Grosse-Röthig die Forderung der Linken nach einem Entlassungstopp in Kitas nach sächsischem Vorbild.