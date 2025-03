Der politische Aschermittwoch in Suhl, der logischerweise an einem Dienstag stattfindet, hat sich zu einem Galaevent der Extraklasse entwickelt. Für die Landespolitik vom Ministerpräsidenten abwärts ist die närrische Show im CCS zu einem Pflichttermin geworden. Der Medienauftrieb ist trotz schnöder Ignoranz des MDR erheblich. Und Oberbürgermeister Knapp ist froh und stolz, dass Daniel Ebert das Event übernommen hat: „Suhl strahlt an diesem Tag für ganz Thüringen“, lässt er diese Zeitung wissen.