Noch bevor die erste Sitzung des Jahres 2026 des Stadtrates der Stadt Neuhaus am Rennweg in die Gänge kommen konnte, informierte Bürgermeister Uwe Scheler die Anwesenden im Saal des Bürgerhauses, dass der Stadtverwaltung am 1. Februar – also einen Tag vor der Zusammenkunft – eine Mitteilung der AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexandra Unger zugegangen ist. In der habe sie zur Kenntnis gegeben, „dass Herr Sven Jahn nicht mehr in der Fraktion der AfD ist“ und künftig als fraktionsloses Mitglied im Stadtrat agieren wird.