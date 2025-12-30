Dann bin ich wohl dieses Jahr mit dem Rückblick dran. Sprechen wir also kurz über meine wochenlange Sommerdepression. Als die Sonne schien, fühlte ich mich oft schlecht. Die allermeisten Talkshows im deutschen Fernsehen waren in die für meine Begriffe viel zu lange Sommerpause gegangen. Das allabendliche Ritual, sich noch einmal kurz vor dem Zubettgehen die Weltlage erklären zu lassen, entfiel ersatzlos. Erst irgendwann im Herbst kamen Lanz, Maischberger und Co. wieder zurück auf Arbeit und unterhielten sich wie gewohnt mit den meist gleichen Gästen über den bevorstehenden Untergang des Abendlandes.