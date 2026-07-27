Wahlkreisbüros von Landtags- und Bundestagsabgeordneten wurden im Jahr 2025 in 92 Fällen Opfer von Anschlägen. 49 dieser Anschläge betrafen dabei die AfD, geht aus der Antwort auf eine Landtags-Anfrage des AfD-Innenpolitikers Ringo Mühlmann hervor. „Die AfD wurde 2025 in Thüringen erneut häufiger angegriffen als alle anderen Parteien zusammen – auch mein eigenes Büro in Neustadt an der Orla traf es fünfmal“, sagte Mühlmann.