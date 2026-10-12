Die malerischen Sonnenuntergänge aus jüngster Zeit mit orange-roten Wolkenlandschaften verblassen beinahe angesichts des Farbenzaubers, den tanzende Polarlichter gelegentlich am Himmelszelt erschaffen. In der Nacht vom Samstag zum Sonntag zog das faszinierende Himmelsspektakel dank idealer Wetterbedingungen wieder Nachtschwärmer in weiten Teilen Europas in seinen Bann: flüchtige pink- und lilafarbene, gelb-grüne und blaue Farbschleier tanzten vor ihren staunenden Augen durch die Nacht.