In diesem Jahr konnten bereits im Mai und August Polarlichter in der Rhön beobachtet werden. Am 12. September gegen 22.30 Uhr war es nun wieder soweit. Karl-Friedrich Abe konnte dies in Kaltensundheim mit einem wunderschönen Foto konservieren. Wer Interesse an der Beobachtung dieser phantastischen Himmelserscheinungen hat, kann sich gerne im Internet orientieren und dort eine App herunterladen. Mit dieser App wird man stets über die Chancen der Nordlichtbeobachtungen informiert.