«Polarisierungsbarometer» Ukraine-Hilfe spaltet Deutschland mehr als Zuwanderung

Eine deutlichere Änderung ist mit Blick auf die Fachkräfteeinwanderung zu beobachten. Ob dies womöglich mit Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zusammenhängt, beantwortet die Untersuchung allerdings nicht. Den Angaben zufolge befürworteten im Frühjahr 56 Prozent der Bevölkerung, dass die "Zuzugsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte" erleichtert werden. 27 Prozent der Menschen in Deutschland lehnten dies ab. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatten sich noch 61 Prozent für eine erleichterte Fachkräfteeinwanderung ausgesprochen. 23 Prozent lehnten diese damals ab.

Gut die Hälfte befürwortet höhere Rüstungsausgaben

Zwar macht die Untersuchung nicht sichtbar, ob diejenigen, die für weniger Ukraine-Hilfe plädieren, auch die steigenden Ausgaben für militärisches Gerät in Deutschland ablehnen. Die Mehrheitsverhältnisse sind allerdings ähnlich. So sprachen sich in diesem Frühjahr 52 Prozent der deutschen Bevölkerung für höhere Ausgaben für Rüstung und Waffen zur Friedenssicherung aus. 23,4 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus.

Aus den Antworten der Teilnehmer können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch tendenziell ablesen, wie einig beziehungsweise uneins die Anhänger bestimmter Parteien sich in Bezug auf bestimmte politische Fragen sind. Demnach ist die AfD-Anhängerschaft beim Klimaschutz die intern am stärksten polarisierte Gruppe – vor BSW, FDP und CDU. Bei der Frage nach der Zuwanderung allgemein ist sie dagegen die homogenste Gruppe.