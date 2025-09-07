Polarforschung Einst größter Eisberg der Welt wohl bald verschwunden

Ist der Vorgang denn eine Folge der Erderwärmung – oder ganz normal? Das Kalben von Eisbergen sei in der Antarktis ein natürlicher Prozess, erklärt Glaziologin Jansen. Normalerweise kalbten die Eisberge von Gletschern, die ins Meer fließen, oder von Schelfeisen – also schwimmenden Eisplatten.

"Eine Erwärmung des Ozeans und der Atmosphäre kann dazu führen, dass Schelfeise instabil werden und komplett zerfallen", so Jansen. Dies habe man an der Antarktischen Halbinsel Ende der Neunziger beziehungsweise Anfang der 2000er Jahre beobachten können. "Das kann dann zu erhöhtem Abfluss von Eis vom Land ins Meer führen, was relevant für den Meeresspielgel ist. Wenn ein schwimmender Eisberg schmilzt, ändert das den Meeresspiegel nicht."

Schmelze mit meterhohen Folgen

Von der British Antarctiv Survey heißt es, Megaberge wie A23a seien zu selten, um systematische Veränderungen abzubilden. "Wir wissen aber, dass Eisschelfe durch die verstärkte Bildung von Eisbergen seit 1997 rund sechs Billionen Tonnen Eis unwiderruflich verloren haben – und eine ähnliche Menge durch verstärktes Abschmelzen im gleichen Zeitraum", erklärt Meijers. Dafür seien wohl Veränderungen in der Ozeanzirkulation verantwortlich sowie wärmeres Wasser, das an das Schelfeis gelange.

Meijers betont, das Schmelzen dieser Gletscher – maßgeblich in der Antarktis – werde definitiv zu einem Meeresspiegelanstieg von zwei Metern führen. Der Zeitpunkt hänge jedoch davon ab, wie viel Treibhausgase die Menschheit noch ausstoße.

Darüber, was das Schmelzen für den Meeresspiegelanstieg bedeuten wird, besteht noch große Unsicherheit, wie Meijers sagt: "Die ungewisse Physik der Schelfeise und mögliche Rückkopplungen des Ozeans bedeuten, dass ein Anstieg des Meeresspiegels um mehr als 15 Meter in den kommenden Jahrhunderten aufgrund des Abschmelzens der Antarktis nicht ausgeschlossen werden kann."