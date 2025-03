Interesse von Paris Saint-Germain

Noch in der Vorwoche hatten die Bayern ihr Angebot an den angeblich zu zögerlichen Kimmich zurückgezogen. Der 30-Jährige spielt seit 2015 für den FC Bayern. Am Saisonende könnte er auch ablösefrei wechseln. Paris Saint-Germain gilt als finanzkräftiger Interessent. Kimmich ließ aber zuletzt erkennen, in München bleiben zu wollen.