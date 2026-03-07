Leichtes Spiel für den VfB Suhl Lotto Thüringen in Hamburg. Beim Aufsteiger ETV Volksbank Volleys hatte die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy relativ leichtes Spiel und gewann mit 3:0 (25:19, 25:12, 25:14). Nachdem die amtierenden Volleyball-Pokalsiegerinnen den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand haben, mussten sie zunächst in der Hansestadt punkten, auf einen weiteren Dreier am kommenden Samstag in Aachen und zeitgleich auf einen Ausrutscher der momentan zweitplatzierten Schwerinerinnen hoffen.