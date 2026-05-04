Bisher konnte sich die unterklassige Eintracht aus der Vestestadt gegen die Mittelfeldmannschaften der Kreisoberliga wie der Hecht im Karpfenteich tummeln. Doch im Halbfinale des Kreispokals der Schwarzbacher Brauerei bekam es der SV Eintracht Heldburg zwangsläufig mit einem Schwergewicht zu tun … und es war die gerade wieder erstarkte Kreisoberliga-Mannschaft des SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz, die dem designierten Aufsteiger ins Oberhaus zugelost wurde.