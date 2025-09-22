Beim diesjährigen Pokalschießen der Bürgermeisterin im Schützenhaus „Wayndkoppe“ zeigte der TTV Altenstein, dass seine Mitglieder Präzision und Timing nicht nur an der Tischtennisplatte, sondern auch auf der Schießbahn beherrschen. Mit sicherem Händchen „schmetterte“ das Team auf 50 Meter Entfernung die Kugeln ins Schwarze und sicherte sich mit 122 Ringen den Sieg. Offenbar beherrschen sie nicht nur die Kelle, sondern auch den Abzug meisterhaft.