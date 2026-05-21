Kreisklassenpokal 2.0 – diesen Wettbewerb um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach mit allen Teams der Kreisklasse-Mannschaften gibt es seit vergangener Saison. Der Premierensieger im Jahr 2025 war der SV Germania Judenbach nach einem 3:1-Erfolg über die SG Schleusingerneundorf. In der laufenden Pokalserie waren insgesamt 30 Mannschaften aus den drei Staffeln am Start. Im Finale 2026 stehen sich nun die SG SV 1911 Mendhausen II und der SV 08 Steinach II gegenüber. Das Endspiel findet am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Schönbrunn statt. Freies Wort hat bei den Verantwortlichen in Mendhausen, Steinach und Schönbrunn nachgefragt.