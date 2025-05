Pokalfinale gegen FC Bayern SV Werder hofft auf Sensation: "Einmalige Chance ergreifen"

"Natürlich wollen wir jetzt auch diese einmalige Chance ergreifen", sagte Horsch, obschon die Rollen klar verteilt seien. "Wir wissen, dass dort Weltklassespielerinnen sind, dass das eine internationale Auswahl ist. Aber ja, du musst in so einem Spiel Momente nutzen." Auch andere Teams hätten in der Liga ihre Möglichkeiten gehabt gegen die von Alexander Straus trainierten Münchnerinnen: "Und alle waren am Ende chancenlos."