Pokal-Triumph des VfB Suhl: Stadt Suhl lädt zum Empfang

Volleyball-Fans aufgepasst: Die Stadtverwaltung Suhl hat alle Anhänger des VfB Suhl zum Empfang der Mannschaft eingeladen. In der offiziellen Einladung heißt es: „Der VfB Suhl hat am vergangenen Samstag beim DVV-Pokalfinale in Mannheim einen herausragenden sportlichen Erfolg erzielt. In der ausverkauften SAP-Arena setzte sich die Mannschaft in einem spannenden Fünf-Satz-Spiel gegen Allianz MTV Stuttgart durch und sicherte sich den DVV-Pokal. Mit diesem Sieg schreibt der Verein ein weiteres bedeutendes Kapitel seiner Geschichte und trägt den Titel nach Thüringen.“