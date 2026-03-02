 
Pokal-Triumph des VfB Suhl Stadt Suhl lädt zum Empfang

„Mit diesem Sieg schreibt der Verein ein weiteres bedeutendes Kapitel seiner Geschichte“: Am heutigen Montag will die Stadt Suhl Pokalsieger VfB Suhl in der Stadt empfangen.

Pokal-Triumph des VfB Suhl: Stadt Suhl lädt zum Empfang
1
Ein Bild für die Geschichtsbücher der Stadt Suhl: Die Mannschaft des VfB Suhl in der SAP-Arena. Foto: Bastian Frank

Volleyball-Fans aufgepasst: Die Stadtverwaltung Suhl hat alle Anhänger des VfB Suhl zum Empfang der Mannschaft eingeladen. In der offiziellen Einladung heißt es: „Der VfB Suhl hat am vergangenen Samstag beim DVV-Pokalfinale in Mannheim einen herausragenden sportlichen Erfolg erzielt. In der ausverkauften SAP-Arena setzte sich die Mannschaft in einem spannenden Fünf-Satz-Spiel gegen Allianz MTV Stuttgart durch und sicherte sich den DVV-Pokal. Mit diesem Sieg schreibt der Verein ein weiteres bedeutendes Kapitel seiner Geschichte und trägt den Titel nach Thüringen.“

Aus Anlass dieses Erfolges lädt André Knapp, Oberbürgermeister der Stadt Suhl, die Bürgerinnen und Bürger zu einem feierlichen Empfang der Mannschaft ein. Die Veranstaltung findet an diesem Montag, 2. März, um 16 Uhr auf dem Marktplatz in Suhl vor dem Alten Rathaus statt.