Roosa Laakkonen, Mittelblockerin und Kapitänin VfB Suhl: „Nein nein nein, ich kann es überhaupt nicht glauben. Ich glaube, ich muss mir das Spiel noch einmal anschauen, denn ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an die letzten beiden Ballwechsel. Als ich realisiert habe, dass ich den letzten Ball geblockt habe, musste ich weinen. Laszlo und ich haben beide geweint – ich glaube, das war der Moment, als wir beide realisiert haben, dass wir jetzt vier Jahre zusammen beim VfB sind und jetzt endlich den Pokal gewonnen haben. Ich bin so stolz auf dieses Team und diesen Club.“