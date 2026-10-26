Augsburg (dpa/lby) - Ein Moment an diesem Wochenende schien Manuel Baum besonders in Erinnerung geblieben zu sein. Der Trainer des FC Augsburg erzählte, wie er mit dem Team am Tag nach dem ärgerlichen 1:1 gegen Union Berlin zusammensaß, um über die hässlichen Online-Beleidigungen gegen Juma Bah zu sprechen. Der 20 Jahre alte Verteidiger und dessen Familie waren rassistisch attackiert und sogar mit dem Tod bedroht worden - der FCA verurteilte die Hass-Kommentare aufs Schärfste und kündigte eine Anzeige an.