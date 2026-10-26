Dabei hatten die Fuggerstädter eigentlich Glück bei Auslosung, in der 2. Runde nur einen Drittligisten zugeteilt bekommen zu haben. Dass der DFB-Pokal nämlich ein Wettbewerb mit ganz besonderen Erfolgsaussichten sei, das unterstrich Sportchef Weber noch am Wochenende und dem fünften sieglosen Spiel in Serie. "Wir sind klarer Favorit", sagte Weber. "Wir müssen uns schnell regenerieren und das Negativerlebnis aus dem Kopf bekommen. Der Pokal ist der kürzeste Weg, um mal was Besonderes für uns als Club zu leisten."