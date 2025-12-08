Die Fans geben schon alles. Denn nicht nur sie, nein, ein ganzer Verein möchte ins Finale. Ins Pokalfinale von Mannheim. Dort, wo seit neun Jahren die Pokalsieger im Volleyball gekürt werden.
Volleyball-Bundesligist VfB Suhl kann am Mittwochabend ins Pokalendspiel einziehen. Für den Verein und seine Anhänger wäre es das Ende einer Durststrecke.
