Am Samstag, 6. September, gastiert der Thüringenligist Wismut Gera beim 1. FC Sonneberg 2004 in der zweiten Hauptrunde des Thüringenpokals. Der Ball für dieses echte Highlight im Sonneberger „Kessel“ rollt ab 15 Uhr. Und mit Wismut Gera gastiert ein traditionsreicher und höherklassiger Gegner in Südthüringen. Das Los hat im Verein für große Vorfreude sowie für eine entsprechende Euphorie gesorgt, die im gesamten Team spürbar ist. Mit Lukas Heß, Sonneberger Torhüter und Vize-Kapitän, hat die Mannschaft von Cheftrainer Roberto Benn einen Spieler in ihren Reihen, der bereits 2017 gegen Wismut Gera im Thüringenpokal zwischen den Pfosten stand.