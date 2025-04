In der Bundesliga durfte zuletzt stets Mahmutovic ran, in den Champions-League-Duellen Mitte und Ende März gegen Olympique Lyon (0:2/1:4) hatte Grohs vier Monate nach einer Krebs-Diagnose ihr Comeback gegeben. Im Hinspiel wehrte sie sogleich einen Elfmeter der Französinnen ab. Egal, wer nun spiele: Er gehe davon aus, dass in dem mit 45.146 Zuschauern ausverkauften Stadion beide "einen guten Job machen werden", ergänzte Straus.