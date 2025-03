Das zweite Halbfinale bestreiten an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) der Hamburger SV und der SV Werder Bremen vor der erwarteten Rekordkulisse von 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion. Das Endspiel findet am 1. Mai (16.00 Uhr) in Köln statt.