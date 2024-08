Ob am Sonntag zum Münchner Liga-Auftakt beim VfL Wolfsburg Leon Goretzka noch dabei ist? Der 29 Jahre alte Verkaufskandidat, der am Wochenende beim Training gesehen wurde, zählte in Ulm nicht einmal zum Kader. "Was in den nächsten Tagen und Wochen oder sonst wann passiert, wird man dann sehen. Aber Leon ist einer von uns. Er zeigt als Mitspieler, wie wichtig wir ihm sind. Das ist gegenseitig genauso", sagte Müller. "Er hat keine einfache Situation gerade und trainiert aber trotzdem wirklich exzellent."