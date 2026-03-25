Die Einschätzung ist besorgniserregend: Seit 1776 leben die Einwohner der USA in einer Demokratie- doch wie lange noch? Dr. Andreas Etges registriert seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump klare Anzeichen für einen Umbau des Staates in Richtung Autokratie. In seinem Vortrag „Von ‚No Kings‘ bis ‚ICE out‘“ inklusiver lebendiger Fragerunde im Haus auf der Grenze in der Gedenkstätte Point Alpha lieferte der Historiker Fakten und Hintergründe zum massiven Angriff auf die freie, liberale Ordnung. Etges macht aber einen Hoffnungsschimmer am Horizont aus: die Zwischenwahlen im November 2026 sind für ihn entscheidend für das Überleben der amerikanischen Demokratie.