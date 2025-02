Hämmern, basteln, backen, bauen – Respekt, wer’s selber macht! So suggeriert es ein weithin bekannter Werbeslogan. Warum machen Menschen vieles selbst, was sie auch kaufen könnten? In ihrem Vortrag in der Gedenkstätte Point Alpha unternahm Reinhild Kreis eine Zeitreise in die Geschichte des Heimwerkens oder Do-it-yourself (DIY) als Versorgungsstrategie. Dabei öffnete die Professorin dem Publikum den Blick für die damit verbundene politische und kulturgeschichtliche Dimension.