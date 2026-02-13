Vergangenheit verstehen, Gegenwart gestalten: Mit einem breit gefächerten Angebot an Veranstaltungen startet Point Alpha in das Jahr 2026. Im neuen Flyer für das erste Halbjahr präsentieren Stiftung und Akademie eine Palette unterschiedlicher Themen. „Von Vorträgen, Diskussionen über Ausstellungen, eine Lesung mit Musik bis hin zu Schülerprojekten und Seminaren – am authentischen Geschichtsort möchten wir Menschen zusammenbringen, die neugierig sind, verstehen, lernen, mitreden und weiterdenken wollen“, betont der Point-Alpha-Vorstand. Der aktuelle Flyer liegt kostenlos an vielen Ausgabestellen in der Region zur Mitnahme aus. Die komplette Übersicht kann man auch einsehen und runterladen unter www.pointalpha.com.