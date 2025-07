Die Einführung der D-Mark in der DDR am 1. Juli 1990 war weit mehr als eine einzelne ökonomische Entscheidung – sie markierte den Übergang von der Teilung zur Einheit, von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft. 35 Jahre später widmete die Point-Alpha-Stiftung diesem historischen Datum eine Abendveranstaltung im Haus auf der Grenze. Zu Gast war Annabelle Petschow vom Haus der Geschichte in Bonn, die in einem detailreichen Vortrag die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimension der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion darstellte.