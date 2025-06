Point Alpha: Spannende virtuelle Zeitreisen

Das Hightech-Erlebnis „Die DDR-Zeitreise – Alltag und Revolte“: Das Brandenburger Tor in Berlin erwacht nach dem Zweiten Weltkrieg inmitten einer Trümmerwüste langsam zum Leben. Man kann zusehen und hören, wie Panzer den Volksaufstand 1953 blutig niederschlagen oder Soldaten den Stacheldraht ausrollen und Stein auf Stein zu einer unüberwindlichen Grenze bauen. Man verfolgt den Alltag in einer Wohnung am Pirnaischen Platz, in der gerade der „Schwarze Kanal“ über den Bildschirm flimmert oder ist dabei, als eine kleine Gruppe vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden protestiert und von der Stasi aus einem Trabi heraus observiert wird. Multisensorische Effekte lassen den Jubel der Menschen ins Ohr dringen, die das bis dahin Unglaubliche feiern – die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung.