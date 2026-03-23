Die Saison kann beginnen: Auch 2026 gibt es für alle Interessierten ab dem Frühjahr offene Angebote in und um die Gedenkstätte Point Alpha zwischen Rasdorf und Geisa. Thematisch ist das Angebot der Point-Alpha-Stiftung breit aufgestellt und reicht von Touren am „Weg der Hoffnung“, über Rundgänge durch die Ausstellungen bis hin zu Grenzwanderungen in herrlicher Landschaft entlang des ehemaligen Todesstreifens am Grünen Band.