Die Saison kann beginnen: Auch 2026 gibt es für alle Interessierten ab dem Frühjahr offene Angebote in und um die Gedenkstätte Point Alpha zwischen Rasdorf und Geisa. Thematisch ist das Angebot der Point-Alpha-Stiftung breit aufgestellt und reicht von Touren am „Weg der Hoffnung“, über Rundgänge durch die Ausstellungen bis hin zu Grenzwanderungen in herrlicher Landschaft entlang des ehemaligen Todesstreifens am Grünen Band.
Point Alpha Spannende Einblicke und Erlebnisse am Geschichtsort
Redaktion 23.03.2026 - 10:00 Uhr