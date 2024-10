Point Alpha: Polarisierung und Radikalisierung

War es nur ein Witz oder Ernst: „In vier Jahren müsst ihr nicht mehr zur Wahl gehen.“ Mit dieser Aussage warf Trump Fragen über seine Haltung zur Demokratie auf. Kein Wunder, dass die Reaktionen darauf auch in der Gedenkstätte Point Alpha zu spüren sind, betont der wissenschaftliche Mitarbeiter Jan Ludwig Antoni. „Wie, die Amerikaner haben die Demokratie hierher gebracht?“ Diese Fragen würden deutsche Schüler angesichts der Schlagzeilen jenseits vom Großen Teich bei den Führungen stellen. Prägten in der Vergangenheit noch Slogans wie „Ick bin ein Berliner“ oder „Tear down these walls“ das Amerikabild in der deutschen Gesellschaft, so sind es heute bei den Jüngeren die Stichworte 9/11, Afghanistan, Abu Ghuraib oder Guantanamo.