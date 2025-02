„Zicke Zacke Geisa-ha“ und „Grüsselbach Helau“ – zur Premiere eines länderübergreifenden Narrentreffens kam es jetzt im 35. Jahr der Wiedervereinigung im Haus auf der Grenze von Point Alpha. Freudentränen kullerten damals am authentischen Geschichtsort, als der „Eiserne Vorhang“ sich für immer hob. Nun waren es Witz und Humor, die dafür verantwortlich waren, dass den Gästen von diesseits und jenseits des Rasdorfer Berges das Wasser in den Augen stand. Für grenzenlosen Frohsinn und Humor sorgten nämlich der Geisaer-Hinkelshagener Carneval-Club (GHCC) und der Karneval-Verein Grüsselbach (KVG). Grüsselbach und Geisa sind Fastnachts-Hochburgen mit langer Tradition, die in der fünften Jahreszeit Unglaubliches auf die Beine und den Alltag auf den Kopf stellen.