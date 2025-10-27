Das vermeintliche Ende des Kalten Krieges bedeutete nicht gleichsam das Ende der Gewalt. Sie bleibt bestehen und nimmt neue Formen und Gestalten an. In seinem Vortrag „70 Jahre Bundeswehr – 35 Jahre Armee der Einheit“ spannte Philip Martin Rink in der Gedenkstätte Point Alpha einen großen Bogen von der Gründung der Bundeswehr, der Genese des Kalten Krieges, der Auflösung der Nationalen Volksarmee der DDR bis zu den völlig veränderten Herausforderungen für das Militär in der heutigen Zeit.