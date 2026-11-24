Wie funktionierte der westdeutsche Geheimdienst hinter den Kulissen, wie wirkmächtig war das Erbe des Zweiten Weltkrieges und welche Rolle spielte er im Kalten Krieg? Anhand bisher verschlossener Akten zeichnete Dr. Thomas Wolf bei einem Vortrag in der Gedenkstätte Point Alpha die Entstehungsgeschichte des Vorläufers des Bundesnachrichtendienstes (BND) der Organisation Gehlen nach. Eingeladen hatte die Point-Alpha-Stiftung in Kooperation mit Hessische Landeszentrale für politische Bildung.